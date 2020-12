Stasera in tv 2 dicembre, su Canale5 la fiction Il silenzio dell'acqua 2: trama e promo | Video

02 dicembre 2020 a

Appuntamento con la fiction su Canale5 mercoledì 2 dicembre. Dalle 21,40 c'è infatti la seconda puntata de Il silenzio dell'acqua 2, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Dopo gli ascolti nella media delle fiction, della prima puntata, la rete ha deciso di spostare la fiction al mercoledì, causando quindi il ritorno del Grande Fratello Vip 5 anche al venerdì e lo spostamento di All together now al sabato. Questo il promo.

Nella puntata di stasera, Luisa e Andrea scoprono che era stata Katja a pagare Rocco. I due erano amanti e la misteriosa proprietaria del resort aveva fatto in modo che Sara scoprisse la loro relazione. Su suggerimento di Andrea, Roberta è costretta a rivelare al figlio Matteo che Elio avrebbe voluto fargli da padre ma la donna lo aveva giudicato inaffidabile e lo aveva allontanato. Al funerale di Sara e Luca, c’è anche Beatrice, lacerata dal dolore, che - subito dopo - confessa ad Andrea e Luisa di sapere che Rocco aveva a casa una pistola. Luisa si ritrova ancora accanto a Giulia che le conferma che il fratello Luca aveva una pistola. Intanto Elio ottiene da Matteo di poterlo riconoscere legalmente come padre. Un momento festeggiato anche con Roberta in Slovenia, a casa di Elio: un luogo legato ai ricordi romantici dei genitori di Matteo. Parallelamente, le indagini su Luca rivelano che il ragazzo faceva il contrabbandiere, e che anche la madre ne era coinvolta.

