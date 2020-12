Matrimonio e prima vista 2020, Nicole Soria: chi è il fidanzato. Aperta la caccia: messaggi dei fan a un professionista che resta stupito

Bufera social dopo che l'ex moglie di Andrea Ghiselli ha detto di avere un nuovo amore: gli indizi portano a persone che orbitano nel programma

Caccia al fidanzato di Nicole Soria. dove si nasconde il nuovo amore annunciato dall'ex moglie di Andrea Ghiselli? "Una storia freschissima, che devo tutelare, difendere. Una storia seria", ha detto la ragazza milanese agli esperti. E il sociologo Mario Abis ha dato l'indizio che è una persona vicina al loro ambiente. I fan sui post delle foto dell'account Instagram riaperto da Nicole, chiedono chi sia e fantasticano.

C'è chi parla di Marco Rompietti, ex marito di Ambra nella scorsa edizione che stasera, 2 dicembre, farà una diretta Youtube proprio con Nicole e Giorgia Pantini (ex moglie di Luca). Quindi in altri post viene indicato Fabrizio Quattrini, il giocane sessuologo di questa edizione. Il sito Novella 2000 dice che queste due ipotesi non sono state nè confermate nè smentite dai diretti interessati.

Intanto lo psicoloogo Gerry Grassi - riferisce la fonte - ha trovato una serie di messaggi in direct in cui gli chiedevano se fosse lui il nuovo fidanzato di Nicole. Ha quindi taggato gli esperti di Matrimonio a prima vista per capire cosa avessero detto nella puntata visti tutti i messaggi. Lui quindi non c'entra nulla. Resta il mistero sull'identità di questo amore. Magari non è così famoso. Oppure lo è. Si attendono comunicazioni da Soria da parte dei fan.

