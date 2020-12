Caso Mario Biondo, ecco chi è Raquel Sanchez Silva. Donna della tv spagnola, ha appena denunciato la famiglia di suo marito trovato morto

02 dicembre 2020 a

a

a

Ma chi è Raquel Sanchez Silva? Chi è la donna che aveva sposato Mario Biondo, il palermitano trovato morto nella loro casa di Madrid e di cui torna ad occuparsi Chi l'ha visto nella puntata del 2 dicembre 2020, come al solito condotta da Federica Sciarelli? Spagnola, classe 1973, il 13 gennaio compirà 48 anni. Conduttrice televisiva e giornalista, è considerata uno dei volti televisivi femminili più noti della penisola iberica. Nata a Plasencia, una cittadina di 40mila abitanti della provincia di Caceres, dopo essersi dedicata con grande impegno al volley, studia giornalismo. Si laurea a Salamanca, inizia a lavorare nella tv locale, TelePlasencia. Poi l'esperienza come reporter sportiva e conduttrice di TeleMadrid. Una serie di trasmissioni di successo e nel 2011 il passaggio a Mediaset Spagna e la conoscenza con Mario Biondo a Survivors - Lost in Honduras, versione spagnola dell'Isola dei famosi. Dopo la tragedia si ritira per qualche mese dalle scene, poi si getta nel lavoro, forse anche per cercare di superare quel momento.

La famiglia di Mario Biondo non crede al suicidio: "Non si è impiccato, è stato ucciso prima"

Torna in tv ad un anno dalla morte del marito e pubblica il suo primo romanzo. Altri programmi e libri, ma soprattutto la nuova vita sentimentale. Nel giugno 2014 viene ufficializzata la sua relazione con il produttore argentino Matias Dumont. Dalla storia il 21 settembre 2015 nascono due bimbi, Bruno e Mateo. Molto riservata sulla sua vita privata, nei https://www.instagram.com/p/CISlBiwh16q/social condivide con i suoi follower foto di hobby e di lavoro. Il 5 ottobre 2020 ha denunciato la mamma, il padre e la sorella del suo ex marito Mario Biondo per le loro dichiarazioni durante una puntata delle Iene. Perentoria la risposta di Santina D’Alessandro, mamma del ragazzo morto: "Non ci fermerai".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.