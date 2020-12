Stasera in tv 2 dicembre, su Rai 3 a Chi l'ha visto? il caso Mario Biondo. Nuove prove?

02 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 2 dicembre, su Rai 3 torna Chi l'ha visto?. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, inizio alle ore 21.20, si concentra in particolare sul caso di Mario Biondo. Il programma annuncia di aver individuato una nuova prova che fa riaprire la vicenda. Ma chi era Mario Biondo? Un giovane siciliano, sposato con una famosa presentatrice della televisione spagnola, Raquel Sanchez Silva. Fu trovato impiccato nella loro abitazione di Madrid nel 2013. Il caso fu archiviato velocemente come suicidio, anche se molti, in particolare i genitori, non hanno mai creduto a questa ricostruzione. Ovviamente a Chi l'ha visto? anche i numerosi appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni sulle persone in difficoltà.

