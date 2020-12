Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria rivincita con le foto sexy: "Io sposa sfigata". Instagram bollente con l'ex di Andrea

Trionfo di femminilità per la ragazza milanese il cui aspetto esteriore non piaceva al marito ristoratore di Pesaro. Fan scatenati

02 dicembre 2020 a

a

a

Nicole Soria, la rivincita è sexy. Su Instagram, la ragazza milanese è tornata oggi, 2 dicembre 2020, appena finita la trasmissione Matrimonio a prima vista 2020 terminata sul canale Real Time.

Lo ha fatto con un post nuovo e con una serie di fotografie dove appare in tutta la sua sensualità: al mare in costume e in camera da letto in maniera provocante. Gli scatti di Nicole, sono molti e qui ne riportiamo alcuni.

L'ex sposa che Andrea Ghiselli è stata lasciata dopo alcuni tentativi di andare avanti nella relazione, soprattutto perché secondo il ragazzo di Pesaro, lei non apparteneva al suo ideale di donna dal punto di vista esteriore.

Così Nicole mostra anche il fisico (e che curve!) sul social, tanto che Instagram diventa bollente con foto e commenti a raffica degli ammiratori della 29enne milanese che si definisce "Rossa tinta, sorriso dipendente, inguaribile romantica e sposa (sfigata) di Matrimonio a prima vista 2020".

Dalla sua pagina Instagram ufficiale appena aperta, proponiamo alcune di queste fotografie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.