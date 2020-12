Matrimonio a prima vista 2020, il web elegge il vincitore morale del docureality: "Gianluca ancora festeggia il divorzio". Ironia social

Su Twitter commenti per l'ex marito di Sitara che non si è presentato in studio nell'ultima puntata su Real Time: in Danimarca per lavoro

C'è un vincitore morale, spirituale di Matrimonio a prima vista 2020 che si è concluso martedì 1 dicembre su Real Time: è Gianluca. Ad eleggerlo il popolo di Twitter. Sul social fioccano i messaggi ironici per l'ex marito di Sitara che non si è presentato in studio nella puntata finale "Tutta la verità". Era a Copenaghen per lavoro e ha inviato un messaggio video. Gianluca aveva divorziato da Sitara nella "scelta finale" del docureality mentre le altre due coppie erano andate avanti e poi sono scoppiate. Sul social molti gradiscono questo personaggio apparso marginale nelle ultime due puntate.

"Il sorriso di chi è scappato a Copenhagen per tornare mai più", si legge in un post. "Lo sguardo di chi è sopravvissuto, il sorriso di chi ce l’ha fatta", dice un altro. E poi: "Gianluca ancora festeggia il divorzio", con foto senza l'ex marito di Sitara in studio.

