Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria su Instagram alla fine del programma: "Foto inedita". Scatto sensuale e commenti

L'ex moglie di Andrea Ghiselli fenomeno social appena terminato il docureality

Nicole Soria personaggio vip. Subito dopo la fine di Matrimonio a prima vista 2020, la ragazza milanese è uscita allo scoperto su Instagram.

L'ex moglie di Andrea Ghiselli, sulla pagina del fanpage, ha pubblicato un post appena terminata la puntata speciale in onda su Real Time, martedì 1 dicembre 2020.

Nicole è comparsa per ultima nell'episodio "Tutta la verità" per non vedere Andrea e Sitara. La ragazza ha anche detto di essere fidanzata. Nel post scrive: "Inedito per festeggiare la fine di questa quinta stagione di #MatrimonioAPrimaVista. Commentate qui sotto con la vostra opinione sulla puntata e sulla stagione! Love you."

Nicole appare in un abito blu che mette in evidenza le sue curve. Una foto dove appare elegante e sensuale e fra i commenti non mancano apprezzamenti, anche in considerazione del fatto che l'ex marito non l'apprezzava sotto il profilo fisico. "Sei la rappresentazione delle donne", c'è scritto in uno, e in un altro: "Bella Nicole! Dentro e fuori. Hai dimostrato carattere, forza e dignità".

