Stasera in tv 1 dicembre, su Rai Movie il film La mia super ex ragazza. La trama

Stasera in tv, 1 dicembre, su Rai Movie in seconda serata è in programma il film La mia super ex ragazza, inizio alle ore 22.50. Commedia romantica del 2006, produzione negli Stati Uniti, regia a cura di Ivan Reitman. Gli attori principali sono Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Rainn Wilson, Eddie Izzard. La trama. Jenny diventa eccessivamente possessiva e Matt decide di lasciarla. Ma lei è dotata di superpoteri e li utilizza, sentendosi rifiutata. Fa di tutto per cercare di complicare la vita al suo ex e alla collega Hannah Lewis con cui lui nel frattempo ha avviato una nuova relazione.

