Stasera in tv 1 dicembre, sul canale Iris il film Sentieri Selvaggi. La trama

Stasera in tv, 1 dicembre, sul canale Iris alle ore 21.10 è in programma il film Sentieri Selvaggi. Pellicola del 1956, produzione americana, genere western. La regia fu curata da John Ford. I principali attori: John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Natalie Wood, Dorothy Jordan. La trama. Il protagonista è un soldato sudista reduce dalla guerra di Secessione. Va alla ricerca della nipotina che è stata rapita da una tribù di indiani Comanci. Una ricerca difficile, in cui accade davvero di tutto. E' considerato uno dei film migliori tra i lavori del bravo regista John Ford, anche se particolarmente complesso a livello narrativo.

