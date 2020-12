Anna Falchi e il lungo amore: da nove anni fidanzata con il nipote di Bruno Vespa. Ma di matrimonio non se ne parla. E è vittima delle Iene

01 dicembre 2020 a

Ma Anna Falchi e Andrea Ruggieri alla fine si sposano oppure no? Per ora pare che il matrimonio non sia in calendario, nemmeno dopo le indiscrezioni che si erano diffuse nei mesi scorsi. L'attrice, conduttrice e modella Anna Kristiina Palomäki Falchi (questo il suo nome completo), italiana ma con cittadinanza finlandese, tifosissima della Lazio, improvvisamente era stata considerata dal gossip vicina al grande passo. Fu lei poi a spiegare in una intervista a Novella 2000 che sposarsi rappresenterebbe un vincolo e un legame troppo pesanti. E poi perché andare a toccare gli equilibri di un rapporto che comunque va avanti da nove anni e funziona? Il compagno è Andrea Ruggieri, classe 1975, tre anni più giovane di Anna (1972), nipote di Bruno Vespa, è deputato di Forza Italia dal 2018. E intanto Anna diventa la vittima di uno scherzo de Le Iene sul suo ex.

L'ex di Anna Falchi diventa gay e le annuncia che si vuole sposare. Lei è sconvolta, ma è solo uno scherzo delle Iene

