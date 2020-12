Stasera in tv 1 dicembre, su Rai Premium il film Katie Fforde il bacio del ricordo. La trama

01 dicembre 2020 a

E' Katie Fforde il bacio del ricordo il film in programma stasera in tv, 1 dicembre, su Rai Premium in seconda serata, dalle ore 23. Commedia sentimentale del 2019, produzione tedesca. Regia di Frauke Thielecke, mentre tra gli interpreti principali troviamo Naadja Bobyleva, Bernhard Piesk, Peter Sattmann, Sabine Postel. La trama. Maggie e il padre George vivono tranquilli e sereni a Plymouth. Improvvisamente, però, ricevono l'ordine dello sfratto. Maggie allora decide di andare a Boston per cercare di trovare una soluzione pacifica con il padrone di casa. Ma è proprio qui che accade quello che nessuno si aspetta, a partire proprio dalla stessa Maggie.

