Stasera in tv 1 dicembre, su Rai Premium il film E alla fine l'amore. La trama

01 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 1 dicembre, su Rai Premium è in programma il film dal titolo E alla fine l'amore. Si tratta di una commedia, la produzione è tedesca. La regia è stata curata da Susanna Salonen, mentre tra gli attori principali troviamo Katja Studt, Paula Hartmann, Fabian Busch, Katrin Ingendoh. La trama. L'architetto Kevin si deve recare per un impegno di lavoro sull'isola di Sylt. A dire il vero è un posto che odia fin da quando era ragazzo. Si troverà davanti ai fantasmi del passato, ma anche a delle sorprese che sicuramente non si aspettava e come sempre non mancheranno i colpi di scena.

