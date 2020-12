Stasera in tv 1 dicembre, su La7 torna diMartedì: anticipazioni e ospiti

01 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 1 dicembre, su La7 come di consueto appuntamento con diMartedì, il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris. L'atteso nuovo Dpcm anti Covid per il periodo di Natale, il vaccino, la situazione economica del Paese alle prese con la seconda ondata del virus, saranno i temi principali della puntata in onda a partire dalle ore 21.15, subito dopo Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber. Anche questa sera negli studi di diMartedì e grazie ai collegamenti, numerosi ed autorevoli gli ospiti della trasmissione. Non mancheranno, inoltre, i sondaggi di Nando Pagnoncelli, oltre che le spiegazioni sul Covid da parte di Ilaria Capua e Barbara Gallavotti. Gli ospiti: Beatrice Lorenzin, Pd; monsignor Vincenzo Paglia, presidente Pontificia Accademia per la vita; Luca Cordero di Montezemolo; lo scrittore Gianrico Carofiglio; Luca Richeldi, presidente società italiana pneumologia; Fabrizio Pregliasco, virologo; il regista Paolo Genovese e la cantante Tosca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.