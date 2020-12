McDonald's, nel film The Founder su Rai 5 stasera 1 dicembre la storia vera della nascita della catena

01 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 1 dicembre, su Rai 5 dalle 21.10 va in onda The Founder. Film biografico, racconta la storia di come è nato il gruppo McDonald's. Un film su una storia vera, quella dei fratelli Dick e Mac McDonald che nel 1937 aprono in California un chiosco di hot dog. Il primo McDonald's Bar-B, nascerà nel 1940 a San Bernardino. Ma la svolta arriva quando nel 1955 Ray Kroc, un rappresentante di frullatori dà vita alla McDonald's Systems, Inc. (in seguito McDonald's Corporation) che consente il franchising. Alla fine i fratelli Dick e Mac gli vendono il marchio per 2.7 milioni di dollari. Da quel momento inizia lo sviluppo della catena che poi è riuscita ad affermarsi in quasi tutto il mondo. Raymond Albert Kroc, detto Ray era nato nel 1902 in Illinois. Figlio di genitori immigrati cechi, dopo l'apertura di un negozio di musica e una esperienza nella Croce Rossa, inizia a lavorare in una radio e a vendere articoli di vario tipo. Si sposa e comincia a commercializzare i frullatori della Prince Multimixer e quando nota che un ristorante ne acquista sei in un colpo, si insospettisce, va sul posto e rimane stregato dall'idea dei proprietari: una catena di montaggio per la produzione di cibo da asporto. Dopo essere entrati in affari insieme, inizia la rivoluzione del settore della ristorazione: la scalata del gruppo McDonald's. Poi Kroc rileva anche le quote dei fratelli e continua la sua ascesa senza freni. Muore nel 1984 all’età di 81 anni per un infarto.

