Stasera in tv 1 dicembre, su Tv8 la commedia Tutti insieme per Natale: cast e trama

Commedia natalizia in prima serata su Tv8 martedì 1 dicembre. Dalle 21,30 andrà in onda infatti Tutti insieme per Natale, un film del 2018 diretto da Allan Harmon, con Jessy Schram, Chad Michael Murray, Teryl Rothery, Rebecca Staab, Matreya Scarrwener e Cardi Wong. Il titolo originale era Road to Christmas, per una durata di 90 minuti circa.

La trama è incentrata su una produttrice televisiva, che sta mettendo in piedi uno speciale di Natale per il quinto anno, ma questa volta le viene detto di coprodurlo con il figlio del conduttore. Inizialmente, non è molto contenta, ma Natale è imprevedibile. Per gli appassionati del genere.



