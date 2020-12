Stasera in tv 1 dicembre, su Rai 5 il film The Founder: ecco come nacque McDonald's. La trama

01 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 1 dicembre, su Rai 5 a partire dalle ore 21.10 è in programma il film The Founder. Genere biografico, realizzato nel 2016, produzione americana, regia di John Lee Hancock. Nel cast troviamo Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini. E' la storia (vera) di Ray Kroc, un venditore che incontra fratelli impegnati nella ristorazione nel sud della California. Viene colpito dall'idea dei due fratelli su come vendere gli hamburger con un sistema di fast food e si impegna per cercare di soffiare la compagnia ai due fratelli e creare un impero: MacDonald.

