Stasera in tv 1 dicembre, su Rai 4 il film Seven Sister. La trama

01 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 1 dicembre, su Rai 4 è in programma il film Seven Sister, inizio alle ore 21.20. Genere drammatico e fantascienza, produzione americana, francese e belga, vede alla regia Tommy Wirkola, mentre del cast fanno parte Noomi Rapace, Clara Read, Willem Dafoe, Glenn Close, Marwan Kenzari. La trama. Siamo nel futuro e il governo è costretto a misure estreme per evitare la sovrappopolazione. Il progetto è che le famiglie devono avere un solo figlio, fratelli e sorelle saranno ibernati aspettando tempi migliori. Terrence riesce ad arginare i controlli facendo assumere alle sette nipoti gemelle una sola identità. Per il mondo le sette sorelle sono una sola persona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.