Matrimonio a prima vista 2020, gaffe di Sitara: "Nicole non può offendere Andrea perché ha la terza media". Lui: "Ho la quinta superiore" (spoiler)

Gaffe di Sitara Rapisarda nella puntata di stasera, martedì 1 dicembre 2020, di Matrimonio a prima vista 2020 in onda in prima serata sul canale Real Time (31 del digitale terrestre).

Matrimonio a prima vista 2020, Andrea scontro hot con l'ex moglie Nicole: "Io non vado a letto con chi mi rifiuta". Sessuologa lo gela (spoiler)

Nell'episodio "Tutta la verità", che è l'ultimo del docureality, la ragazza romana che ha una relazione con Andrea Ghiselli ex marito di Nicole Soria (in questa puntata riveleranno di non stare più insieme), attaccherà Nicole che fra l'altro non ha voluto essere presente in studio: "Andrea ha detto che lei non è il suo tipo di ragazza ideale ed è stato attaccato, però l'offesa di Nicole nei confronti di Andrea è maggiore quando dice che lui non è colto. Perché ha la terza media alloraq lui non è una persona colta?".

Andrea: "Veramente ho la quinta superiore". Risate (esperti compresi) in studio.

