Il Segreto, anticipazioni della puntata di oggi 1 dicembre su Canale 5

01 dicembre 2020 a

a

a

Oggi in tv, 1 dicembre, alle ore 16.20 torna l'appuntamento quotidiano con la soap Il Segreto, in programma su Canale 5 a partire dalle ore 16.20. Manuela prova a riavvicinarsi a Encarnacion. Improvvisamente Damian sembra scomparso e Alicia si preoccupa molto. Francisca vuole risparmiare le sofferenze a Raimundo ma tutti pensano che ormai voglia lasciarsi andare anche lei. Estefania intanto svela a Tiburcio di aspettare un figlio da lui. Continuano i preparativi per la festa di San Giuseppe, ma nessuno sembra voler partecipare al concorso di frittelle di Onesimo, sono in molti ad essere infastiditi da una iniziativa che ritengono inutile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.