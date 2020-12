Beautiful, anticipazioni americane: spunta una bambola sosia di Hope e Spencer finisce a letto con Steffy

01 dicembre 2020 a

a

a

Oggi in tv, 1 dicembre, consueto appuntamento con Beautiful su Canale 5. Ma intanto continuano a filtrare le anticipazioni americane sull'interminabile telenovela. Gli autori tornano a puntare su Hope, Steffy, Liam e Thomas, ma c'è anche un ulteriore personaggio destinato ad arrivare sulla scena: una bambola! Liam rimane sconvolto quando scopre della nuova Hope, quella finta. Thomas la nasconde nel suo appartamento, ma Hope e Steffy credono alla teoria dell'ispirazione per i nuovi modelli. Tra l'altro Hope dà a Thomas un'altra occasione per dimostrare che può fare il padre. Sarà organizzata una cena per cercare di ricostruire nuovi rapporti tra genitore e figlio. Cena che non andrà benissimo, visto che Hope ad un certo punto capirà che è il momento di chiudere la serata. Forrester dopo aver faticato tanto per trattenersi, appena se ne va si scatena con la sua sosia finta. Quando Spencer arriva sotto l'abitazione, vede il suo nemico baciare Hope e non pensa che possa trattarsi di una bambola: è convinto che sia stato tradito. Torna disperato da Steffy e si consola nel suo letto.

