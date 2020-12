Stasera in tv 1 dicembre, su Rai Movie la commedia Il fidanzato di mia sorella: cast, trama e trailer | Video

01 dicembre 2020 a

Commedia romantica in prima serata su Rai Movie, canale 24 del digitale terrestre. Alle 21,20 di martedì 1 dicembre andrà in onda Il Fidanzato di mia sorella, con un triangolo di protagonisti come Pierce Brosnan, Jessica Alba e Salma Hayek davvero stellare. Il film in Italia ha incassato 450mila euro. Il titolo originale è Some kind of beautiful. Si tratta di una commedia sull'amore e la famiglia. Questo il trailer ufficiale.

La trama ha come protagonista Richard Haig, che insegna poesia romantica al Trinity College e ha il vizio delle belle donne, un’eredità che ha ricevuto dal padre Gordon, autentica canaglia e professore d’inglese. Gordon era un donnaiolo da giovane e ancora oggi crede nell’amore libero. Richard però cerca qualcosa di più e quando la fidanzata Kate, una studentessa americana di 25 anni, gli comunica di essere incinta, Richard, è ansioso di diventare padre. Ma ancora prima di apprendere la notizia che cambierà per sempre la sua vita, Richard si imbatte casualmente e perde la testa per Olivia, una esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, anche lei alle prese con una serie di disastri sentimentali. Ma l’Olivia di cui si è innamorato non è altri che la sorella della studentessa che presto diventerà la madre di suo figlio. Richard e Kate decidono di intraprendere questo viaggio insieme e trasferirsi a Malibù per crescere il loro bambino. I primi anni sono perfetti e Richard si dedica completamente al figlio Jake. Ma quando Kate si innamora di un uomo più giovane, Brian, che si trasferisce a casa loro, Richard teme di perdere il suo diritto di soggiorno negli Stati Uniti e di perdere anche Jake. Equivoci e risate garantite.

