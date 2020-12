Una Vita, anticipazioni della puntata di oggi 1 dicembre su Canale 5: nervi tesi tra Carmen e Lolita

01 dicembre 2020 a

Oggi in tv, 1 dicembre, classico appuntamento quotidiano su Canale 5 con la telenovela Una Vita, inizio della puntata alle ore 14.10. Cosa accade nell'episodio? Dividendi dell'assicurazione tra i vicini di Acacias vengono distribuiti da Ramon, ma diventa sempre più pesante il rapporto tra Carmen e Lolita. La signora Palacios cerca di stemperare la situazione e di non far caso alle richieste della nuora che è in attesa, la situazione però rimane complessa. Anche Fabiana vuole favorire la riappacificazione, cosa non semplice. Resta il mistero di Marcia: che fine ha fatto? Felipe è furioso e l'ispettore cerca di riportarlo alla ragione.

