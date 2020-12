Stasera in tv 1 dicembre, Cartabianca su Rai 3: anticipazioni e ospiti di Bianca Berlinguer

01 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 1 dicembre, su Rai 3, dalle 21.20, appuntamento con Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Naturalmente al centro della puntata l'emergenza legata alla pandemia da Covid 19. Come il Paese si prepara ad affrontare il periodo delle feste di Natale e le conseguenze del virus sull'economia e sulla vita delle persone, saranno al centro del dibattito. Si farà il punto anche su quanto sarà accaduto nella giornata di oggi, nell'incontro tra governo e regione. E si parlerà anche dei vaccini, alla luce della novità che anche Pfizer ha chiesto all'Europa l'autorizzazione necessaria per la somministrazione. Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti (articolo in aggiornamento).

