Matrimonio a prima vista 2020, Andrea scontro hot con l'ex moglie Nicole: "Io non vado a letto con chi mi rifiuta". Sessuologa lo gela (spoiler)

Polemica a distanza davanti all'esperta Nada Loffredi nella puntata finale in onda stasera 1 dicembre su Real Time

01 dicembre 2020 a

Lo scontro diventa hot. Un delle polemiche imperdibili di Matrimonio a prima vista 2020 in onda stasera, martedì 1 dicembre 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è quella fra Andrea Ghiselli e Nicole Soria. I due sono stati marito e moglie nel docureality e la ragazza milanese ha deciso di non presentarsi in studio in questa ultima puntata speciale dal titolo "Tutta la verità", Ghiselli l'ha attaccata in questa puntata già visibile agli abbonati dplay plus, perché "furba, una che segue un copione e che si è costruita un personaggio, la meno autentica dei sei (riferimento ai sei concorrenti dell'esperimento sociale, tre coppie).

Di più, il ristoratore di Pesaro dice che "mi spiace dirlo, io le ho detto che non mi piaceva il suo aspetto esteriore però la sera ha dormito lo stesso con me. Se a me una ragazza di mi avesse detto, 'guarda Andrea te non mi piaci sotto l'aspetto esteriore', io la sera non ci sarei andato a letto". Lo ferma la sessuologa (uno dei tre esperti), Nada Loffredi: "Questo Andrea vale anche al contrario, se tu dichiari 'non mi piaci', poi con quella persona non ci vai a letto insieme. L'incoerenza è di entrambi".

