Stasera in tv 1 dicembre, su Canale5 Champions League con Atalanta-Midtjylland: la situazione nel girone

01 dicembre 2020 a

a

a

Champions League in prima serata su Canale5. Martedì 1 dicembre, con inizio alle ore 21, andrà in onda infatti il match tra Atalanta e i danesi del Midtjylland. Un impegno sulla carta non certo proibitivo per i bergamaschi, ancora pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

Champions League, prima volta di un arbitro donna: Stephanie Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev

Il Midtjylland è la cenerentola del girone e la squadra di Gasperini è chiamata a sfruttare il turno proprio per mettersi in una posizione di vantaggio poi nell'ultima gara, quando andrà a far visita all'Ajax. Attualmente la situazione nel raggruppamento dei bergamaschi vede il Liverpool in testa con 9 punti, poi Ajax e Atalanta appaiate a quota 7. Chiude appunto il Midtjylland a 0. Fischio d'inizio alle 21 e diretta tv su Canale5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.