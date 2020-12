Le Iene, l'ex di Anna Falchi diventa gay e le annuncia che si vuole sposare. Lei è sconvolta, ma è solo uno scherzo

01 dicembre 2020 a

L'ex di Anna Falchi diventa gay e le svela che ha intenzione di sposarsi. Ma non è un scoop. Solo il tema dello scherzo che le Iene hanno voluto fare all'attrice e che verrà trasmesso stasera in tv, 1 dicembre, durante la puntata che andrà in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21.10. Il video di presentazione della burla è stato già pubblicato sul sito e twittato sul profilo ufficiale del programma.

Lo scherzo è stato organizzato con la complicità di Alyssa, figlia di Anna Falchi, e del suo attuale compagno. La reazione alla burla di Niccolò Torielli pare sia stata molto intensa.

