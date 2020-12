Stasera in tv 1 dicembre, a Rete 4 torna Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti di Mario Giordano

01 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 1 dicembre, su Rete 4 torna Fuori dal coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano. La puntata di oggi sarà focalizzata ovviamente sul Covid 19, in particolare sulle nuove restrizioni del governo in vista delle feste di Natale, ma sono annunciati anche servizi sulla crisi economia e sui pericoli per i proprietari di casa e gli affittuari. Giordano accenderà ancora una volta i riflettori sulla poca trasparenza della Cina nella gestione della pandemia e su cure e vaccini. Tra gli ospiti annunciati per questa sera Nicola Porro, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa, Ferruccio De Bortoli e Klaus Davi.

