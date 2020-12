Beautiful, anticipazioni di martedì 1 dicembre: Katie ha bisogno di un trapianto, Quinn spinge Flo verso Wyatt

01 dicembre 2020 a

Altra puntata avvincente di Beautiful su Canale5, a partire dalle 13,45. Nella puntata di martedì 1 dicembre, Bill, Brooke, Ridge e Donna attendono notizie sulla salute di Katie: si tratta di una grave insufficienza renale. Per salvare la vita della Logan serve un trapianto e tutti i familiari si rendono disponibili a valutare la compatibilità.

Intanto Eric e Quinn dibattono su Flo e Shauna, quando lo stilista apprende che la moglie - che non sopporta Sally - non è pronta a condannarle per sempre e che, soprattutto, non ha rinunciato all’idea che Flo sia il vero amore di Wyatt. Quest'ultimo tuttavia assicura la stessa Sally che non dovrà preoccuparsi della madre Quinn.

