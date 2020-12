Stasera in tv 1 dicembre, su Rai 1 torna il commissario Montalbano: La piramide di fango. La trama

01 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 1 dicembre, su Rai 1 alle ore 21.25 torna il commissario Montalbano. Viene trasmesso un episodio del 2016, La piramide di fango con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco e Teresa Mannino. La trama. Un uomo viene trovato morto in un cantiere, ucciso da un colpo di arma da fuoco. E' Gerlando Nicotra, ha 35 anni ed è contabile della stessa impresa edile titolare di quel cantiere in cui il suo cuore ha cessato di battere. Viveva con una bellissima moglie tedesca di cui non c'è più traccia. Scattano le indagini e il primo particolare che emerge è che con loro in casa c'era anche una terza persona, probabilmente un anziano. Nell'abitazione vengono trovate armi. Il caso si intreccia subito con il tentato omicidio di Saverio Piscopo, un muratore che aveva iniziato a parlare con una giornalista delle irregolarità nell'azienda per la quale lavora.

