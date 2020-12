Matrimonio a prima vista Italia 2020, si lasciano tutte le coppie: tre colpi di scena e liti. Anticipazioni 1 dicembre su Real Time (spoiler)

Come finisce la puntata dove gli ex sposi si confrontano, quella di stasera che si intitola "Tutta la verità"

Stasera, martedì 1 dicembre, va in onda l'ultima puntata speciale di Matrimonio a prima vista 2020. Appuntamento sul canale Real Time in prima serata. Le coppie si confrontano davanti agli esperti. Vi anticipiamo la puntata già disponibile su Dplay plus per gli abbonati. In studio arriveranno in quattro con Nicole che non vuol vedere l'ex marito Andrea e Sitara (ex di Gianluca) che stanno insieme dopo la fine del docureality e Luca e Giorgia, la coppia inaspettatamente scoppiata, quella che appariva la più solida.

Manca anche Gianluca, in Danimarca per motivi di lavoro ma invierà un videoclip agli amici con i quali ha condiviso questo esperimento sociale di matrimonio al buio.

Luca stavolta è in studio e spiega perché non ha voluto vedere Giorgia la scorsa volta ("motivi di rispetto") dopo la scelta di non andare avanti nel matrimonio. Arrivano le repliche della ex moglie che, questo il primo colpo di scena, Luca dice stare -subito dopo la fine del loro rapporto - o "uscire con un altro".

Poi secondo colpo di scena la fine dell'amore fra Andrea e Sitara, annunciata dallo stesso Ghiselli dopo che viene mostrato un videoclip della coppia insieme in atteggiamenti intimi e romantici. I due rispondono anche alle accuse di Nicole che non è venuta in studio per non vederli e contrattaccano ("ha seguito un copione, si è costruita un personaggio", dice Andrea).. Poi alla fine ecco Nicole che arriva da sola. La ragazza milanese che Andrea Ghiselli non ha voluto più, rivelando che fisicamente non era il suo ideale di donna, vuota il sacco e annuncia - nuovo colpo di scena - di avere un nuovo fidanzato.

Matrimonio a prima vista Italia 2020 finisce così con sei fedi riconsegnate e l'amore finito anche fra due Andrea e Sitara che si erano messi insieme a sorpresa dopo la fine del fortunato programma di Real Time.

