Stasera in tv martedì 1 dicembre, su Rai 2 c'è Il Collegio. Le anticipazioni

Puntata ricca di colpi di scena quella di stasera, martedì primo dicembre, per Il Collegio 5. Qualche anticipazione. Continua la polemica Alessandro Andreini e Andrea Di Piero che ha conquistato il titolo di primo della classe. Questa sera vedremo anche il giovane Alessandro Guida in lacrime dopo un confronto con il preside e il professor Maggi mentre la professoressa Petolicchio annuncerà una grande notizia e mostrerà per la prima volta il suo lato più umano. Il docu-reality, ambientato nel 1992, è girato all’interno dell’istituto Regina Margherita di Agnani dove i giovani resteranno per otto settimane. La puntata in onda questa sera su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 è la sesta, l’ultima andrà in onda il 15 dicembre.

