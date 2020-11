Stasera in tv 30 novembre, sul Nove il film d'azione Transporter Extreme: nel cast anche Gassmann. La trama

30 novembre 2020 a

a

a

Azione in prima serata sul Nove lunedì 30 novembre. Dalle 21,30 andrà in onda infatti Transporter Extreme, per la regia di Louis Leterrier. Siamo a Miami. Frank Martin, ex soldato mercenario, riceve l'incarico di scortare a scuola il figlio di un suo grande amico, un importante agente della squadra antidroga.

Il prof tecnologico e quello che odia smartphone e pc: Beata ignoranza

L'imprevisto è dietro l'angolo: in questo caso si tratta di una feroce organizzazione criminale che rapisce il bambino e gli inietta un virus letale, trasmissibile anche per via aerea, allo scopo di sterminare l'intera squadra antidroga. Per quanto risibile, la trama è scritta anche da Luc Besson e si vede: lungi dal prendersi sul serio, il film non è altro che una lunga sfilza di scene d'azione costruite per regalare il massimo dell'adrenalina. Nel cast Jason Flemyng, Keith David, Alessandro Gassmann, Jason Statham, Matthew Modine, Amber Valletta, Clary Hunter, Kate Nauta e François Berléand. Fiato sospeso, per gli amanti del genere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.