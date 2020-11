Amici 20, Lorella Cuccarini conferma Martina. L'allieva ostenta sicurezza: "Mi piace quando la gente mi guarda" | Video

30 novembre 2020 a

a

a

Maglia confermata ad Amici 20 per la ballerina Martina. Nel daytime in onda su Italia1 dalle 19 di lunedì 30 novembre l'allieva di Lorella Cuccarini ha dato vita a una esibizione in realtà non brillantissima, sulle note di Shake your pom pom, come peraltro riconosciuto dalla stessa Martina e dall'insegnante. La Cuccarini tuttavia ha voluto premiare comunque l'impegno durante la settimana e soprattutto il fatto che la ragazza non abbia mai mollato nonostante le difficoltà.

Esibizione di Martina

"Sono contenta per la maglia, ma non per la performance, in prova mi era venuta molto meglio", ha sottolineato Martina. "Come mai? Ti viene l'ansia, la gente ti mette pressione?", le ha chiesto la conduttrice Maria De Filippi. La ballerina tuttavia non riesce a darsi una spiegazione e ostenta sicurezza: "Non è la gente, anzi. Mi piace quando mi guarda", ha affermato Martina. L'importante, almeno per il momento, è aver tenuto la maglia della scuola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.