Stasera in tv 30 novembre, su Tv8 c'è Lo Hobbit Un viaggio inaspettato: cast, trama e trailer | Video

Avventura e fantasy in prima serata su Tv8 in prima serata lunedì 30 novembre. Dalle 21,30 andrà in onda Lo Hobbit Un viaggio inaspettato, in cui il regista Peter Jackson torna nella Terra di Mezzo. Dopo l'acclamata trilogia tratta dal libro più famoso di Tolkien, Il Signore degli Anelli, il regista neozelandese porta sul grande schermo Lo Hobbit, l'antefatto al lungo viaggio di Frodo verso il Monte Fato. Anche in questo caso siamo di fronte a una trilogia. La vicenda ruota attorno al personaggio di Bilbo Baggins, interpretato da Martin Freeman, un tranquillo Hobbit della Contea che si trova coinvolto in un epico viaggio verso l'Est e le Montagne nebbiose.

La missione è riscattare il Regno Perduto dei Nani di Erebor in balia del terribile drago Smaug. Bilbo, raggiunto dal mago Gandalf il Grigio, si avventura nelle Terre selvagge, unendosi a una compagnia di tredici nani sotto la guida del guerriero Thorin Oakenshield. Ma nei tunnel dei Goblin, Bilbo s'imbatte in Gollum (portato alla vita, ancora una volta, dall'eccezionale Andy Serkis), una strana creatura tutta presa da un prezioso anello, il "suo tesoro". Nel cast fanno una breve apparizione anche Ian Holm, Elijah Wood, Hugo Weaving, Cate Blanchett e Christopher Lee.

