Stasera in tv 30 novembre, su Iris il film Fiore del deserto. La trama

Stasera in tv, 30 novembre, sull'emittente Iris dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Fiore del deserto. Genere biografico, produzione tedesca del 2009. Alla regia c'è Sherry Hormann, mentre del cast fanno parte Liya Kebede, Sally Hawkins, Craig Parkinson, Meera Syal, Anthony Mackie, Juliet Stevenson, Timothy Spall, Soraya Omar-Scego, Chris Wilson, Eliezer Meyer. E' la storia di Waris Dirie, iniziata nel deserto e proseguita nel mondo delle top model. Subì l'infibulazione quando ancora aveva cinque anni e quando ne aveva tredici fu venduta ad un uomo di sessanta. Lei non accettò il destino e fuggì a Mogadiscio, poi a Londra nella casa di uno zio ambasciatore. Iniziò a fare lavori umili e a cercare di studiare, ma un giorno un fotografo la convinse a posare e la sua vita fu letteralmente stravolta.

