Stasera in tv 30 novembre, su Rai Premium il film La mostra perfetta. La trama

30 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 30 novembre, su Rai Premium dalle 21.20 è in programma il film La mostra perfetta. Genere romantico, realizzato nel 2009, produzione tedesca, vede alla regia Andi Niessner. I principali interpreti invece sono Sebastian Strobel, Lisa Kreuzer, Andreas Schmidt, Kathrin Kuhnel. La trama: Shaw è la giovane e determinata curatrice di un importante museo, il Fine Arts di Boston. Dedica tutta se stessa alla preparazione di una mostra: vuole che sia perfetta. Ma al museo arriva Adam Carter. E' un appassionato d'arte e lo scontro diventa inevitabile. Ma come spesso accade quando due persone sembrano detestarsi, poi le cose cambiano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.