Stasera in tv 30 novembre, su La7 La partita di Maradona: Argentina-Inghilterra del 1986. La mano de Dios e il gol da favola

Stasera in tv, 30 novembre, su La7 in prima serata La partita di Maradona (inizio ore 21.15). Viene riproposta la sfida mondiale del 22 giugno 1986; Argentina - Inghilterra. Una partita entrata nella storia del calcio, soprattutto per l'incredibile prestazione del Pibe de Oro, capace di mettere a segno una clamorosa doppietta. Un gol con un pazzesco colpo di mano, l'altro dopo aver scartato quasi mezza squadra avversaria. Due giocate incredibili: la mano de Dios e una rete considerata tra le più belle della storia dei mondiali. La partita viene riproposta con la telecronaca e il commento di due cronisti d'eccezione, Riccardo Cucchi e Walter Veltroni. In seguito l'Argentina superò il Belgio in semifinale (2-0, doppietta ancora di Maradona) e la Germania nel match valevole per il titolo (3-2), conquistando così il mondiale del Messico.

