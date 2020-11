Stasera in tv 30 novembre, su Rai Movie in seconda serata il film Brimstone. La trama

30 novembre 2020 a

Stasera in tv, 30 novembre, su Rai Movie in seconda serata, a partire dalle ore 23.30, è in programma il film Brimstone. E' un western thriller del 2016, produzione di Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Regno Unito e Germania, vede alla regia Martin Koolhoven, mentre gli interpreti principali sono Guy Pearce, Dakota Fanning, Emilia Jones. La trama. Siamo nel vecchio West dove la fama di un predicatore investe Liz, una giovane levatrice muta, e la sua famiglia. Le viene ucciso il marito e lei è costretta alla fuga. La pellicola è suddivisa in quattro diversi capitoli: Rivelazione, Esodo, Genesi e Castigo. Non seguono l'ordine degli eventi.

