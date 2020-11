Stasera in tv 30 novembre, su Rete 4 torna Quarta Repubblica. Anticipazioni e ospiti di Nicola Porro

30 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 30 novembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro. Covid 19, Natale e vaccino al centro della puntata di questa sera. Annunciato un reportage sulla sanità dalla Calabria, dove è stato nominato il neo commissario, il prefetto Guido Longo. Ma sono previsti anche un servizio dalle piste da sci della Svizzera già in attività e uno sui navigator. Il faccia a faccia della serata sarà tra il conduttore Nicola Porro e Dino Ferrari, presidente e ad di Intercos, azienda che produce cosmetici conto terzi. Come al solito numerosi e autorevoli gli ospiti: i parlamentari Michele Gubitosa (M5S) e Simone Baldelli (Forza Italia); l'ex sindacalista Giorgio Cremaschi; il sociologo Luca Ricolfi; lo psicoterapeuta Raffaele Morelli; direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali, Guido Rasi; il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi; l’ex procuratore di Venezia, Carlo Nordio; l’esperta di lavoro autonomo, Emiliana Alessandrucci; i giornalisti Mario Giordano, Piero Sansonetti, Roberto Arditti e Daniele Capezzone. Interventi anche di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.