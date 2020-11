Stasera in tv 30 novembre, su Rai 4 Trono di Spade Game of Thrones. La trama del gran finale

30 novembre 2020 a

Stasera in tv, 30 novembre, su Rai 4 ultimo appuntamento con l'ottava stagione del Trono di Spade Game of Thrones. E' arrivato il momento clou della serie più amata e seguita dagli appassionati di genere fantastico. La battaglia di Approdo del Re è terminata. Daenerys ringrazia i suoi guerrieri e promette di liberare dai tiranni tutte le terre del mondo. Tyrion l'accusa di essere stata spietata nonostante la resa della città e getta via la spilla di primo cavaliere, finisce in cella per tradimento dove riceve la visita di Jon Snow che si convince della vera natura della regina e l'accoltella al cuore mentre si stanno dando un bacio passionale. Drogon sembra volersi vendicare uccidendolo, ma si limita a fondere il Trono di Spade, raccoglie il corpo della Madre dei Draghi e vola via. E' un consiglio formato dai grandi nobili a decidere il futuro. Il nuovo re sarà Brandon Stark che nomina Tyrion primo cavaliere. Arya si imbarca con una flotta per esplorare le terre sconosciute, Sansa viene nominata Regina del Nord e Jon viene spedito alla Barriera dove conduce il popolo libero oltre i confini: passata la minaccia degli Estranei in quelle terre sta iniziando una nuova vita.

