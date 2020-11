Matrimonio a prima vista 2020, Andrea Ghiselli contro l'ex moglie Nicole: "Furba, ha seguito un copione. Personaggio non autentico" (spoiler)

Nella puntata speciale "Tutta la verità" in onda su Real Time martedì 1 dicembre, dure accuse del ristoratore pesarese alla milanese che non viene al confronto

In "Tutta la verità", puntata speciale di Matrimonio a prima vista 2020 in onda su Real Time martedì 1 dicembre in prima serata, dure accuse di Andrea Ghiselli nei confronti dell'ex moglie Nicole Soria. La ragazza milanese non si è presentata al confronto con gli altri concorrenti del docureality che si erano sposati al buio (tre coppie) per non vedere lo stesso Andrea e Sitara che con Andrea ha una relazione dopo il divorzio da Gianluca.

Matrimonio a prima vista 2020, Sitara contro Nicole: "Io insieme al suo ex marito Andrea ma lei aveva già un altro. Mi ha bloccata al telefono" (spoiler)

Anticipiamo qui le argomentazioni di Andrea (puntata già disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Dplay plus) contro Nicole.

"Siamo a Milano a dieci minuti da casa sua ed era giusto che venisse qui con noi". Il sociologo Mario Abis chiede al ristoratore di Pesaro se questo non poteva essere oggetto di un chiarimento diretto fra lui e Nicole, chiamandola.

Andrea Ghiselli risponde: "Sinceramente con Nicole non ho più niente da condividere. Non voglio parlarci, sta portando avanti questo personaggio pulito facendomi uscire in maniera non giusta e lei si è fatta il suo personaggio. Dei sei è stata la più furba, Dall'inizio alla fine - rincara Andrea nei confronti dell'ex moglie - sapeva il suo copione, quello che doveva fare. Credo sia stata la persona meno autentica delle sei."

