Matrimonio a prima vista 2020, Sitara contro Nicole: "Io insieme al suo ex marito Andrea ma lei aveva già un altro. Mi ha bloccata al telefono" (spoiler)

Sitara Rapisarda contro Nicole Soria in apertura della puntata speciale di Matrimonio a prima vista 2020 in onda martedì 1 dicembre sul canale Real Time, dal titolo "Tutta la verità". Nicole, ex moglie di Andrea Ghiselli che ha una relazione con Sitara (poi si scoprirà già finita nel corso di questo episodio), decide di non presentarsi per non incrociare proprio Andrea e Sitara.

La puntata speciale, già visibile sulla piattaforma Dplay plus per gli abbonati, è subito motivo di scontro. Davanti ai tre esperti del docureality, i quattro ragazzi in studio (manca anche Gianluca che è all'estero per motivi di lavoro e invierà un videoclip), commentano la decisione della ragazza milanese di non intervenire. Luca Cantiano è critico, l'ex moglie Giorgia Pantini dice invece di comprenderla ("Ha voluto mettere un punto"), mentre è Sitara ad attaccare il comportamento di Nicole.

"In una intervista (al sito Fanpage ndr), Nicole ha detto che io l'ho pugnalata alle spalle andando con suo marito, Una cosa assurda", afferma Sitara. Poi argomenta: "Quando io ho iniziato la relazione con Andrea lei già ne aveva un'altra e se ne è ben guardata dal dirlo. Rancore inutile, la mia vita è andata avanti come la sua. Poi mi ha bloccata al telefono, lei non vuole il confronto."

