Beautiful, le anticipazioni della settimana. Succede davvero di tutto: schiaffi, piani e tradimenti

Beautiful è la più classica delle telenovele e anche questa settimana che arriva al 5 dicembre sarà ricca di novità e colpi di scena. Vediamo cosa ci dobbiamo aspettare da domani, martedì 1 dicembre. A Katie viene diagnosticata una grave malattia: ha bisogno di un trapianto, ma è difficile trovare un donatore. Quinn continua a cercare di far lasciare Wyatt e Sally. Flo ha paura che Shauna faccia passi falsi perché infatuata di Ridge. Patto sul bene dei figli tra Brooke e Ridge: non discuteranno più su Thomas. Il barista del Bikini racconta a Vinny della sbronza di Ridge e della notte dello stilista con Shauna. Furioso litigio tra Brooke e Thomas, lei lo schiaffeggia perché è stata accusata di aver distrutto la sua vita. Ora lei teme che possa far del male a Beth. Thomas attua il suo piano per allontanare Brooke dal padre: vuole far scoprire che Ridge l'ha tradita con Shauna.

