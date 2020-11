Una Vita, anticipazioni oggi 30 novembre: ecco chi c'è dietro al rapimento

30 novembre 2020 a

Parte una nuova settimana e riprendono le soap, in particolare sui canali Mediaset. Oggi in tv, 30 novembre, come al solito dopo Beautiful andrà in onda l'ennesima puntata di Una vita. Diamo uno sguardo alle anticipazioni. Genoveva è decisa a cercare di strappare a Felipe le informazioni utili sull'ex poliziotto, sa che non sarà una cosa facile. Ma intanto le indagini continuano ad andare avanti. San Emeterio sembra essere riuscito a trovare diversi indizi che conducono a Ursula. Dunque il primo sospetto di Felipe sarebbe confermato: dietro al rapimento sembra esserci proprio la mano della governante di Genoveva. Saranno giuste le sue intuizioni?

