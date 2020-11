Uomini e donne, anticipazioni lunedì 30 novembre: Gemma invita a casa sua Maurizio. Valentina nella bufera

30 novembre 2020 a

Gemma Galgani scatenata a Uomini e donne, nella puntata di lunedì 30 novembre in onda su Canale5. La dama si è vista con Maurizio ma, mentre lei lo ha invitato a casa sua, lui ha fatto in modo di portarla fuori a cena. Valentina così avverte la Galgani sul conto di Maurizio, che a lei avrebbe detto di uscire con la dama di Torino soltanto perché spinto dalla redazione.

In studio scoppia la polemica, con Maurizio che attacca Valentina: vengono fatti vedere alcuni screenshot di una conversazione tra la dama e Costantino. Quello che si capisce è che la dama ha invitato Costantino a non dire nulla circa i loro rapporti intimi e che lei avrebbe vissuto momenti intimi anche con Nicola con cui inoltre ci sarebbe un accordo per uscire fuori insieme. Gemma non se ne cura più di tanto, interpreta Flashdance: per lei standing ovation e poi l'invito a cena per Maurizio, con allusioni all'idea di andare pure oltre. E il cavaliere pare apprezzare.

