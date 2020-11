Il Paradiso delle signore, anticipazioni di lunedì 30 novembre: Federico va via di casa dopo aver scoperto chi è il vero padre

30 novembre 2020 a

Intrighi ed equivoci come sempre nella puntata di lunedì 30 novembre de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai1 dalle 15,55. Mentre Roberta confessa a Gabriella i suoi progetti futuri - compreso il desiderio di sposarsi - Federico se ne va di casa. I Guarnieri scoprono che il ragazzo è a conoscenza di chi sia il suo vero padre, vale a dire Umberto.

Umberto e Adelaide reagiscono però in modo molto diverso da Luciano e Silvia e il Cattaneo, disperato da quanto accaduto, cerca l'aiuto di Vittorio. Conti promette al ragioniere di parlare con il ragazzo, nella speranza di farlo ragionare. Intanto il grande magazzino si prepara alla festa di Sant'Ambrogio e Armando dà qualche spunto per organizzare un evento in onore del Patrono.

