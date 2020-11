Stasera in tv 30 novembre, su Rai 3 torna Report. Inchieste su Covid, sanità e Alitalia

30 novembre 2020 a

Stasera in tv, 30 novembre, su Rai 3 appuntamento settimanale con Report, il progrmma di inchieste e approfondimenti condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata si annuncia intensa. Si comincia con Allacciate le cinture di Danilo Procaccianti, servizio sulla situazione di Alitalia. Il governo Conte ha stanziato tre miliardi per salvarla: altri soldi che si sommano a quelli spesi per anni. Report approfondisce quella che è stata la precedente esperienza di Etihad e mostra tutti i documenti del famoso Air Force Renzi, l'aereo di Stato voluto dall'ex premier.

Nell'inchiesta Il parafulmine, di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, si parla del documento dell’Oms che denunciava come il piano pandemico italiano fosse del 2006, come scoperto dallo stesso Report. Poche ore dopo la pubblicazione è stato però rimosso. Secondo le stime del generale Pier Paolo Lunelli, esperto di difesa batteriologica, un piano aggiornato avrebbe salvato diecimila vite. Report tornerà a raccontare con documenti esclusivi cosa è successo davvero nelle stanze dell’Oms.

L'ultima inchiesta si intitola Mission Impossible? ed è di Adele Grossi. Al centro la seconda ondata di Covid 19: l'Italia avrebbe dovuto farsi trovare pronta, c'erano addirittura sul tavolo 192 milioni di euro stanziati dal Governo per potenziare i pronto soccorso e altre risorse per incrementare il numero dei medici, eppure i primi restano insufficienti e spesso inadeguati; i medici sono pochi, o meglio pochi specialisti, soprattutto nel ramo emergenza-urgenza. Ospedali e Asl, già da prima dell'emergenza sanitaria, hanno delegato il compito di reclutare personale alle cooperative private.

