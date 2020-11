Stasera in tv 30 novembre, su Rai 1 torna la serie Vite in fuga. La trama

30 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 29 novembre, su Rai 1 torna la fiction Vite in fuga. Inizio alle ore 21.25. La trama. Claudio ha un altro lavoro grazie a Casiraghi: guardia giurata per una azienda di portavalori. I coniugi hanno trovato un nuovo equilibrio e si illudono di poter chiudere con il passato. Non hanno fatto i conti con una lettera che li ricatta. C'è chi ha scoperto le loro vere identità. Intanto l'indagine dell'ispettrice Serravalle va avanti e arriva ad una svolta quando scopre che Gloria Santini, l'amante di Claudio, ha ricevuto una importante somma di denaro e non è salita sul volo per il Brasile che aveva prenotato: sembra scomparsa nel nulla. Ilaria affronta Gabriele: è convinta che sia la persona che li sta ricattando. Un'altra prima serata, dunque, con gli attori Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova e Ugo Pagliai. La regia è di Luca Ribuoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.