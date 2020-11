Caso Genovese, la testimonianza a Non è l'Arena: "La ragazza stuprata a Ibiza è uscita insanguinata davanti agli ospiti. L'ha soccorsa Leali" | Video

30 novembre 2020 a

a

a

"La ragazza stuprata è uscita dalla stanza insanguinata, davanti a tutti gli ospiti. E' stata soccorsa da Leali che le ha detto testuali parole: perché vi mettete in queste condizioni, quando sapete che Alberto esagera. E c'erano una marea di testimoni perché la camera da letto è a fianco alla sua piscina". E' la testimonianza mandata in onda da Non è l'Arena nella trasmissione di domenica 29 novembre. A parlare sarebbe uno dei presenti nella villa di Ibiza dove Alberto Genovese avrebbe violentato sessualmente un'altra ragazza rispetto a quella per la quale è stato arrestato a Milano. Daniele Leali è il suo amico, ospite proprio di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. Leali ha smentito di aver visto la ragazza insanguinata.

