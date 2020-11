Stasera in tv 29 novembre, sul Nove intervista al serial killer Stevanin Non ricordo di averle uccise: anticipazioni

29 novembre 2020 a

a

a

La cronaca in primo piano sul Nove nella prima serata di domenica 29 novembre. Dalle 21,30 andrà in onda Stevanin Non ricordo di averle uccise, un ritratto agghiacciante e ricco di dettagli di Gianfranco Stevanin, il serial killer veronese, colpevole di violenza sessuale e dell'omicidio di almeno cinque donne, che si è raccontato dal carcere di Bollate.

Il virus ha ucciso lo squartatore dello Yorkshire: ha rifiutato le cure. Il serial killer aveva ammazzato tredici donne

Un ragazzo educato, gentile con tutti in apparenza, ma spavaldo, che sconvolse la vita del paese veneto in cui abitava, Terrazzo, nei primi anni '90, precisamente a cominciare dal 1994. Stevanin era un serial killer spietato e perverso resosi appunto colpevole dell’omicidio di cinque donne - il cadavere di una delle vittime non è mai stato ritrovato - violentate, torturate e fatte a pezzi. Lo speciale, prodotto da Stand By Me per Discovery Italia nell'ambito di Nove racconta - vedrà l'intervista al serial killer, detenuto con la condanna all’ergastolo. Intervista arricchita da filmati, ricostruzioni e interventi di esperti che hanno ripercorso le vicende dietro agli omicidi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.